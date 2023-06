Brautpaar kommt zu spät zum Standesamt – 200 Euro Strafe

Ein Brautpaar, das im südfranzösischen Valence zu spät am Standesamt eingetroffen ist, hat 200 Euro Buße zahlen müssen. Die künftigen Eheleute seien 20 Minuten zu spät gekommen, berichtete die Zeitung “Nice-Matin” am Montag. In einer Erklärung habe die Stadt mitgeteilt, dass die Verzögerung “zu erheblichen organisatorischen Störungen mit Auswirkungen auf die folgenden Trauungen und auf die Arbeitszeit der städtischen Bediensteten geführt hat”.

Wie inzwischen in etlichen französischen Städten hatte das Brautpaar beim Anmelden der standesamtlichen Trauung einen Verhaltenskodex unterschreiben müssen, der Sanktionen bei Verspätungen, einer Absage oder Sachbeschädigungen im Umfeld des Standesamtes vorsieht.

Vor allem geht es den Rathäusern darum, ausufernde Hochzeitsfeiern etwa mit Autocorsos und anderen Behinderungen zu unterbinden. Eine Strafe für eine Verspätung sei in Valence erstmals seit Einführung des Kodex im Oktober verhängt worden, schrieb die Zeitung.