Cocktail-Weltmeisterschaft begann im kubanischen Varadero

Auf Kuba ist die Cocktail-Weltmeisterschaft eröffnet worden. In einem Luxushotel im Urlaubsort Varadero wird in den kommenden Tagen um die Wette gemixt, geschüttelt und gerührt. Am Freitag (Ortszeit) wurden dort die Teilnehmer unter anderem vom Ministerpräsidenten des sozialistischen Karibikstaates, Manuel Marrero, begrüßt, wie auf der Facebook-Seite des Veranstalters, des Internationalen Barkeeper-Verbands IBA, zu sehen war.

Die Kandidaten messen sich in mehreren Kategorien, am Dienstag wird zum Abschluss im “Superfinale” die Welt-Barkeeperin oder der Welt-Barkeeper des Jahres gekürt. Der Wettbewerb findet in diesem Jahr zum 69. Mal statt. Nach Angaben des IBA sind all seine 64 Mitgliedsländer dabei vertreten.