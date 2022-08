Die große Mehrheit will Produkte wieder reparieren

Bozen – Das Ergebnis ist eindeutig: Im Rahmen einer nicht repräsentativen Spontanbefragung auf Südtirol News befürworteten 95 Prozent ein neues „Recht auf Reparatur“.

Das EU-Parlament fordert, dass Waren haltbarer und reparierbar hergestellt werden sollen. Außerdem werden eine bessere Kennzeichnung zur Verbraucherinformation sowie eine Erweiterung der Garantierechte verlangt.

Rund 7.800 Personen haben an der Spontanbefragung teilgenommen. Die Europäische Kommission will noch in diesem Jahr eine konkrete Gesetzesinitiative anstoßen.

In der Tat ist die Veralterung von Produkten von der Wirtschaft gewollt, damit Konsumenten immer wieder neue Produkte anschaffen. Mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz lässt sich das aber nur schwer vereinbaren.

@VolkerRacho drückt im Kommentarbereich seinen Unmut über eine ganz bestimmte Marke aus: „Ich repariere meine Geräte noch gerne selbst – ein Grund, warum mir nie ein Apple-Produkt ins Haus kommen wird.“

Auch @Offline1 findet ein „Recht auf Reparatur“ prinzipiell gut. „Ich wäre sofort dabei. Dazu müssten aber auch geeignete Handwerker, Techniker und Werkstätten zur Verfügung stehen“, gibt er zu bedenken.

@ So sig holt is nennt ein weiteres Problem: „Kein Problem! Nur die große Schweinerei ist, dass Ersatzteile ABSICHTLICH teuer sind, dass man fast gezwungen ist, ein neues Gerät zu kaufen… das sollte verboten werden…“