“Donald Trump” gewinnt Luftgitarren-Wettbewerb in Bangkok

Gegen harte Konkurrenz hat sich “Donald Trump” beim thailändischen Luftgitarren-Wettbewerb durchgesetzt und wird das Land damit bei der Weltmeisterschaft in Finnland vertreten. Eine Grimasse wie der Ex-US-Präsident schneidend, stolzierte Rob “Donald Trump” Palmer bei dem Wettbewerb am Samstagabend über die Bühne in einer Bangkoker Bar und “spielte” zum Green-Day-Song “American Idiot” Luftgitarre.

Zur Wahl seines Kostüms samt blonder Perücke und roter “Make America Great Again”-Kappe sagte der 61-Jährige: Wer zum Luftgitarren-Wettbewerb antrete, der müsse “etwas Verrücktes tun, also habe ich den verrücktesten Mann der Welt gespielt, Trump”. Neben dem Preisgeld von umgerechnet rund 140 Euro bekommt der seit acht Jahren in Bangkok lebende Palmer die Ehre, als Thailands Luftgitarren-Meister im August nach Finnland zu reisen.

“Für die meisten von uns ist das wohl die einzige Chance, jemals Landesmeister in irgendeiner Disziplin zu werden oder gar zu einer Weltmeisterschaft anzutreten”, grinste Palmer zufrieden. “Er hat Thailand wieder groß gemacht”, kommentierte Jury-Mitglied “Charles the French” in Anspielung auf das Trump-Motto.