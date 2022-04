Finger im Abfluss – Feuerwehr befreite Frau aus der Dusche

Eine Frau ist in der Schweiz beim Putzen in der Dusche steckengeblieben, sie musste deswegen von Einsatzkräften mit einer Metallsäge befreit werden. An dem Einsatz in Winterthur bei Zürich war auch die Feuerwehr beteiligt, wie die Stadtpolizei am Donnerstag berichtete.

Nachdem ein Nachbar der Frau Hilferufe gehört hatte, alarmierte er die Polizei. Die Beamten verschafften sich Zutritt zu der Wohnung und fanden die Frau, die einen Finger im Abfluss eingeklemmt hatte und sich nicht mehr befreien konnte.

Weder Polizisten noch Rettungssanitätern gelang es, das Problem zu lösen. Aus diesem Grund musste die Feuerwehr “mit schwererem Gerät beigezogen werden”, wie die Polizei berichtete. Schließlich wurde der Abfluss aufgesägt und die Frau mitsamt Finger unverletzt aus der Dusche gerettet.