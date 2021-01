Frau bewertet kanadisches Gefängnis mit vier Sternen

Nach ihrer Festnahme und einem mehrtägigen Gefängnisaufenthalt hat eine Frau der kanadischen Polizei eine Dankeskarte mit einer Viereinhalb-Sterne-Bewertung geschickt. Ihr besonderer Dank gelte den “vier Gefängniswärtern, die eine schwere Arbeit verrichten und von den ihnen anvertrauten Menschen oft nicht ausreichend geschätzt werden”, hieß es in der Karte, die die örtliche Polizei am Montag (Ortszeit) auf Twitter veröffentlichte.

Sie sei während ihres Gefängnisaufenthalts in der Stadt Langford auf Vancouver Island nervös gewesen, aber sie wisse es zu schätzen, “wie hilfsbereit und freundlich alle waren”, ergänzte die Frau. Warum sie festgenommen wurde, verriet die Polizei aus Datenschutzgründen nicht.

Die Polizei freute sich über die ungewöhnliche Karte. Die Absenderin habe sich aufrichtig Mühe gegeben, das sei sehr lieb gewesen, sagte die örtliche Polizeisprecherin Nancy Saggar dem Sender CTV. Sie könne sich an keinen anderen Fall erinnern, in dem Mitarbeiter der Behörde eine solche Dankeskarte von einem Festgenommenen erhalten hätten. Auf der Vorderseite ist zu lesen: “Wenn unser Flugzeug aus irgendeinem Grund in Schwierigkeiten geraten würde, würde ich euch mit euren Sauerstoffmasken helfen, bevor ich meine richtig einstelle.”

Die Absenderin der Karte gab der Haftanstalt viereinhalb Sterne samt augenzwinkerndem Smiley. “Wir waren sehr beeindruckt und glücklich mit unserer Bewertung”, sagte Saggar. Selbst im Gefängnis habe man immer noch seine Rechte, und “die werden wir respektieren.”