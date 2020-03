Für Likes Eis geschleckt: 30 Tage Haft für Mann in den USA

In einem US-Supermarkt in Texas hat ein Mann Eiscreme aus dem Kühlregal genommen, daran geschleckt und die Packung zunächst wieder zurückgestellt – für diesen unappetitlichen Scherz muss er nun 30 Tage ins Gefängnis. Der Vater des Täters gab an, sein Sohn habe es nur auf Facebook-Likes abgesehen.

Der 24-Jährige muss zudem 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und eine Strafe von 1.000 Dollar (893,90 Euro) zahlen. Das entschied ein Gericht im texanischen Beaumont nach Medienberichten am Donnerstag.

Der Vorfall im vergangenen August habe zu öffentlicher Besorgnis über die Sicherheit und Qualität von Lebensmitteln geführt. “Diese Art von Verhalten wird nicht toleriert”, teilte die Staatsanwaltschaft im Jefferson County mit. Der junge Mann hatte sich den Angaben zufolge bei der Tat gefilmt. Das Video ging später in sozialen Medien viral.

Im Jänner hatte sich der Eisesser schuldig bekannt. Allerdings habe er die Packung später gekauft, sagte der Mann dem Gericht. Der Kauf sei auf einem Überwachungsvideo zu sehen gewesen, hieß es.