Gasalarm in München mutmaßlich durch Stinkfrucht ausgelöst

Beim einem Einsatz in München hat die Feuerwehr kein Gasleck, sondern nur eine stark riechende Frucht entdeckt.

Die Einsatzkräfte wurden am Dienstag wegen Gasgeruchs in einen Münchner Büro- und Einkaufskomplex gerufen. Ihre Gas-Messgeräte schlugen dort zwar nicht an.

Allerdings stellte sich heraus, dass ein Geschäft dort die sogenannte Stinkfrucht (Durian) im Angebot hatte. Die Feuerwehr geht davon aus, dass deren Geruch hinter der Gasmeldung steckte.