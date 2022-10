Geringere Raumtemperatur: Mehrheit ist dabei

Bozen – Italien will diesen Winter angesichts der Energiekrise beim Heizen sparen und hat einige Regelungen ausgearbeitet. So wurde die Zieltemperatur in Wohnhäusern auf 19 Grad festgelegt – mit einer Toleranz von zwei Grad. Außerdem wurden die Heizperioden in den verschiedenen Klimazonen des Landes verkürzt sowie auch die Dauer der täglichen Heizstunden.

Die Heizung soll also weniger stark aufgedreht werden, als früher: Damit können 51 Prozent der Teilnehmer einer nicht repräsentativen Spontanbefragung auf Südtirol News leben. Sie haben sich schon darauf eingestellt und wollen schlimmstenfalls einen warmen Pulli anziehen. 19 Prozent sind noch unentschlossen und 29 Prozent sagen, sie könnten nicht mit geringeren Innentemperaturen leben.

Auch im Kommentarbereich gehen die Meinungen auseinander. @meilenstein schreibt: “Bei diesen Gaspreisen wird man ja dazu gezwungen weniger zu heizen.” @Jumper meint ebenfalls: “Es ist die Frage, ob man sich die 19 Grad noch leisten kann, da wird es bei vielen knapp werden mit dem Geld.”

@N. G. gehört hingegen zu jenen, die sich nicht auf einen Spar-Winter einstellen wollen: “Ich brauche viel Wärme. Dafür gebe ich gern und auch viel Geld aus! Meine CO 2 Bilanz gleiche ich damit aus, dass ich so gut wir nicht Auto fahre und niemals Fliege!”

@wokap hält sich auf andere Art und Weise warm: “Ja logo kann man damit leben, wenn die Stromrechnung kommt, treibts mir eh in Schwitz her…..”