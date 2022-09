Glykämischer Index: Tipps zum Abnehmen

Zu viele Kilos auf der Waage? Heute erfahrt ihr, worauf es beim Abnehmen wirklich ankommt: Ernährungs-Doc Matthias Riedl gibt Tipps und erklärt, warum das Sattwerden so wichtig ist.

Fein gemahlenes Korn führt dazu, dass der Blutzucker rapide ansteigt. Und aufgepasst: Es kommt nicht nur auf die Kalorienmenge an. Wenn man abnehmen will, muss man gerade zu den hochkalorischen Walnüssen und Mandeln greifen und nicht den Gummibärchen. Damit wird der Blutzucker nicht in die Höhe getrieben. Wenn man ständig snackt und dabei Dinge wie Gummibärchen oder Chips isst, dann ist das Abnehmen wegen des hohen Insulinspiegels nicht möglich. Auf Brot und Kartoffeln sollte man verzichten, wenn man abnehmen will. Pflanzliche Eiweiße sind wichtig.

Erst wenn man auf zwei Mahlzeiten anstatt drei umstellt, ist das Abnehmen möglich.

