Häftling trifft Gefängniswärter

Maximilian war fast zehn Jahre im Gefängnis. In dieser Zeit hat er viel erlebt, auch mit den dortigen Gefängniswärtern: Gewalt, Grenzüberschreitungen oder Eingriffe in die Privatsphäre. Heute trifft er auf Dieter. Er ist Justizwachebeamter in Österreich und erzählt die Dinge aus seiner Sicht.

Schaut rein und erfahrt mehr über zwei Gegensätze: