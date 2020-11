Hahn hält Polizei in Nordrhein-Westfalen in Atem

Ein eigensinniger Hahn hat im nordrhein-westfälischen Castrop-Rauxel Polizei und Tierretter auf den Plan gerufen. Zunächst war der Gockel am Sonntagabend an einem Altpapiercontainer in den Kofferraum eines Autos gesprungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Da der Gockel sich geweigert habe, den Wagen wieder zu verlassen, habe der Autobesitzer einen Karton über das Tier gestülpt und vorbeikommende Streifenpolizisten um Rat gebeten.

Der Hahn wurde schließlich zur Polizeiwache gebracht mit dem Ziel, ihn in eine Transportbox umzuladen und dann der Tierrettung zu übergeben. Das passte dem Federvieh aber überhaupt nicht: Laut Polizeibericht büxte der Gockel aus und flüchtete “unter lautem Protest durch mehrere Räume der Wache”. Tierrettern gelang es schließlich, den Hahn dingfest zu machen.