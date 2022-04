Herzinfarkt und Arterienverkalkung vorbeugen

Zwei Herzinfarkte und eine OP am offenen Herzen trafen Oliver S. schwer. Er leidet an Depressionen und hat das Vertrauen in sich verloren. Können ihm die Ernährungs-Docs helfen? Schon ein mal war der Pinneberger wegen seiner Schlaf-Apnoe bei den E-Docs, doch die Ernährungsumstellung fiel ihm schwer. Bei Oliver S. landet immer noch viel zu viel tierisches Fett auf dem Teller. Doch das führt zu einer Arterienverkalkung und steigert das Risiko für einen weiteren Herzinfarkt. Die Strategie von Dr. Riedl lautet: Gewicht verlieren, herzgesund essen und mehr Bewegung.

Schaut rein und erfahrt mehr über einen Neustart, der mit einer Ernährungsumstellung beginnt. Manchmal braucht es mehr, als einen Anlauf, um ein Ziel zu erreichen: