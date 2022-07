Heute wird die Hitzewelle gebrochen

Landeswetterdienst kündigt heftige Gewitter an

Bozen – Südtirol stöhnt seit Tagen und Wochen unter Hitze und Trockenheit. Die 40-Grad-Marke wurde zwar auch zuletzt nicht ganz erreicht, doch viel hätte nicht gefehlt.

Nun ist aber etwas Abkühlung in Sicht, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter verkündet. Heute Abend werde die Hitzewelle gebrochen. Zuvor steigen die Temperaturen aber noch einmal über die 35-Grad-Marke. Insgesamt gab es damit in Bozen zwölf Tage mit mehr als 35 Grad. Damit sei die aktuelle Hitzewelle vergleichbar mit der Rekordhitze aus dem August 2003.

Am gestrigen Sontag lag der Hitzepol in Auer mit 36,5 Grad. Heute soll es laut Peterlin noch einen Tick heißer und schwüler werden, bevor am Abend teils starke Gewitter folgen.

Ab Dienstag kann dann zumindest etwas aufgeatmet werden. Die Temperaturen sinken wieder auf um die 32 Grad und entsprechen damit wieder der Jahreszeit.

Laut dem Landeswetterdienst gibt es am Dienstag eine Mischung aus Sonne, Wolken und ein paar gewittrigen Regenschauern. Die Temperaturen gehen zurück. Am Mittwoch und Donnerstag scheint oft die Sonne mit nur einzelnen Gewittern am Nachmittag.