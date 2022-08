Hitze in Meran: Touristen und Einheimische tauchen in die Passer

Meran – Die Sonne zeigt sich momentan von ihrer gnadenlosen Seite. Am Freitag war in Meran wohl gefühlt der heißeste Tag im heurigen Ausnahmesommer – zumindest bis gegen 17.00 Uhr die Gewitter starteten. Einheimische und Touristen versuchten, sich auf unterschiedliche Weise vor der Hitze zu wappnen. Viele wagten einen Sprung in die Passer oder gingen zumindest mit den Füßen in den Fluss.

Das Ufer am Thermenplatz verwandelte sich somit innerhalb kurzer Zeit in eine Art Strandbad. Noch mehr die Bedenken haben all jene über Bord geworfen, die das Passerufer bei der Winterpromenade aufgesucht haben, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Das Wasser des Flusses ist relativ kühl, doch das hat die Badebegeisterten bei den vorherrschenden Temperaturen nicht abgeschreckt.

Neben schattigen Plätzchen waren auch die Brunnen die Brunnen in Meran ein begehrter Zufluchtsort. Vor den Eisdielen bildeten sich lange Schlangen. Die Klügsten haben natürlich in weiser Voraussicht den Tag freigenommen und sind ins Schwimmbad oder in die Thermen gegangen.

Mit den Gewittern am Freitagabend ist die Hitzewelle vorerst gebrochen. Am Samstag ist es nur zeitweise sonnig. Am Nachmittag und Abend entwickeln sich ein paar Gewitter und diese können stellenweise heftig sein. Vor allem im Norden Südtirols kommt Nordföhn auf.

Am Sonntag wird es noch wechselhafter. Die Wolken nehmen zu und speziell in der zweiten Tageshälfte sind einige Schauer und Gewitter zu erwarten. Die Temperaturen gehen zurück. Am Montag gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken. Am Dienstag und Mittwoch überwiegt der Sonnenschein: Es werden Höchstwerte bis 32 Grad erwartet. Vielleicht plantschen dann ja wieder einige in der Passer.