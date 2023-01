Hund erschießt Mann

Tragischer Vorfall in den USA

Bei einem tragischen Vorfall in den USA ist ein Mann von einem Hund erschossen worden. Das Tier habe sich bei einem Jagdausflug auf der Rückbank eines Autos aufgehalten, teilte die Polizei im US-Staat Kansas mit. Auf der Rückbank hätten sich auch “Jagdmaterial und ein Gewehr” befunden. Der Hund sei “auf das Gewehr getreten und hat einen Schuss ausgelöst”.

Von dem Schuss wurde bei dem Vorfall am Wochenende in Sumner den Angaben zufolge ein 30-jähriger Mann im Rücken getroffen. Dieser habe auf dem Beifahrersitz des Autos gesessen und sei noch vor Ort verstorben. “Die Ermittlungen dauern noch an, aber nach allen vorliegenden Informationen war es ein Jagdunfall”, erklärte die Polizei. Sie machte keine Angaben, ob es sich bei dem Opfer um den Besitzer des Hundes handelte.