Inflation: Über 60 Prozent sind besorgt

Bozen – Die Inflation klettert auch in Südtirol von einem Rekord zum nächsten. Getrieben wird die Teuerungsrate durch die gestiegenen Preise für Energieprodukte. Der Ukraine-Krieg hat diese Entwicklung noch weiter befeuert.

Einer nicht repräsentativen Spontanbefragung auf Südtirol News zufolge sind über 61 Prozent der Teilnehmer besorgt über diese Entwicklung und spüren es auch in der Brieftasche.

31 Prozent sind mäßig besorgt. Sie wollen künftig etwas auf ihre Ausgaben schauen.

Für acht Prozent macht die Preissteigerung keinen Unterschied. Sie sagen: “Was es kostet, kostet es halt.”

Im Kommentarbereich wurde über diese Entwicklung ebenfalls heftig diskutiert.

@Neumi meint: “Die Frage ist doch recht obsolet. Wer kann’s sich schon leisten, sich wegen der laufenden Kosten keine Sorgen oder Gedanken zu machen? Schon allein die Fast-Verdreifachung der Strompreise schneidet eine tiefe Kerbe ins Budget. Backwaren und ähnliches sind ebenfalls teurer geworden, teilweise um fast 50 Prozent. Diskonterpreise für Fertigprodukte sind insgesamt (noch) fast stabil. Als existenzbedrohend sehe ich das Ganze nicht an, aber man wird wieder mehr nachdenken müssen, wofür man das Gehalt ausgibt. Luxusartikel und -Dienste (wie z.B. Streamingabos) werden nicht mehr so oft gekauft/abonniert werden wie in den letzten Jahren.”

@Vranz fordert, dass die Gehälter mitziehen sollen: “Wenn die Gehälter auch steigen würden, würde es wieder besser gehen. Ukraine Krieg ist halt so eine Ausrede, um alles in die Höhe zu treiben.”

@Paula macht sich große Sorgen: “Das kann keinen kalt lassen. Die Preise gehen so rapide nach oben. Für den Wocheneinkauf, bei dem ich normal ca. 150,00 Euro ausgegeben habe, brauche ich jetzt einiges über 200,00 Euro. Da ist der Tank fürs Auto noch gar nicht mit eingerechnet. Ich versuche regional zu kaufen, um die Arbeitsplätze zu erhalten. Wie lange ich das noch durchziehen kann, weiß ich allerdings nicht.”

@N.G. nimmt es hingegen gelassen und harrt die Sache aus: “Da bin ich ganz Fatalist! Da man persönlich, außer man möchte sparen, was ich glücklicherweise nicht tun muss, nichts dagegen tun kann, nehm ich’s hin und harre der Dinge, die da kommen.”