Jung trifft auf Alt

Manfred trifft heute auf Julius – beide trennen 69 Jahre. Manfred wuchs im Zweiten Weltkrieg auf und hat miterlebt, wie seine Heimat völlig zerbombt wurde und weiß wie es ist, wenn man Hunger leidet. Julius wächst in einer anderen Welt auf, er ist Schauspieler und geht noch zur Schule. Wie denken beide über Liebe oder über den Tod? Was nervt am jung oder alt sein am meisten?

Schaut rein und erfahrt mehr über zwei Welten, die vielleicht doch etwas gemeinsam haben: