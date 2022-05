Junge Graureiher im Brixner Auwald werden bald flügge

Instagram/save the auwald brixen

Brixen – Im Brixner Auwald lässt derzeit eine Brutkolonie des Graureihers die Herzen von Natur- und Tierliebhabern höher schlagen.

Es handelt sich dabei um die letzte Brutkolonie des Graureihers am Eisack und eine der wenigen in ganz Südtirol, erklärt Franz Pattis, der sich seit Jahren für den Erhalt des Auwaldes in Brixen einsetzt.

In diesen Tagen werden die Jungen ihre ersten Flugversuche starten, also flügge werden. Bis dato waren sie auf die Fürsorge der Eltern angewiesen.