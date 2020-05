Kinder mit “Ein-Meter-Hüten” in chinesischer Volksschule

Um Kindern bei der Wahrung sozialer Distanz zu helfen, hat sich eine Volksschule im ostchinesischen Hangzhou etwas Besonderes einfallen lassen: Am ersten Unterrichtstag nach einer 99-tägigen Corona-Zwangspause trugen Schüler der Yangzheng-Grundschule selbstgebastelte “Ein-Meter-Hüte” mit langen, flügelähnlichen Abstandshaltern, wie chinesische Medien berichteten.

Will this work? To enforce #socialdistancing measures, a primary school in Hangzhou lets first graders wear DIY hats that are 1m in width so that these children can remember to keep their distance from each other on the first day of class. https://t.co/PuWotroUcN pic.twitter.com/pX9z7IAxGc

— The Paper 澎湃新闻 (@thepapercn) April 26, 2020