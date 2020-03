Konditorei in Polen fertigt wegen Covid-19 Klopapier-Torten

Eine Konditorei in Polen hat die von der Corona-Krise ausgelösten große Nachfrage nach Toilettenpapier aufgegriffen: Sie stellt kleine Torten her, die wie Klopapierrollen aussehen. “Die Leute kauften massenhaft Klopapier, unser Geschäft dagegen war leer. Ich konnte das nicht verstehen. Da kam mir diese Idee”, sagte Konditor Stanislaw Pokojski aus Torun (Thorn) am Mittwoch.

Seine Kreation trägt den Namen “Luksusowy” – in Anspielung auf eine besonders weiche Sorte des Hygieneprodukts. Die Klopapier-Torte besteht innen aus Biskuitteig und einer Füllung aus Schokoladencreme. Umhüllt wird das Ganze von weißer Zuckermasse – in der Form von aufgerolltem Papier.