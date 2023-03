Künstler schließt sich in Skulptur eines Heiligen ein

Das Original misst nur 101 Zentimeter und stammt aus dem 15. Jahrhundert: eine Statue des heiligen Bartholomäus. In der linken Hand hält er ein Buch. Über seinem Arm hängt seine Haut samt Gesicht. Der Märtyrer blickt stoisch auf seine Betrachter hernieder. Performancekünstler Abraham Poincheval hätte auch ein anderes Objekt für seine Aktion wählen können. An Heiligen- und Märtyrerstatuen herrscht im Museum für Kunst und Geschichte im schweizerischen Fribourg kein Mangel.

Aber der Franzose hat sich für den biblischen Apostel entschieden, der eines der schlimmsten Martyrien überhaupt erlitt: Bartholomäus soll bei lebendigem Leib gehäutet worden sein. Nach dem Vorbild der Originalstatue hat Poincheval eine gut drei Meter hohe und etwa eineinhalb Meter breite Holzskulptur anfertigen lassen, in die er sich am Montag einschließen ließ. Im Innern kann er nur sitzen oder stehen, bewegen kann er sich kaum. Der Platz reicht gerade so, um die Notdurft zu verrichten.

Insgesamt will der Künstler 168 Stunden auf engstem Raum verbringen. Er verfügt über Wasser, komprimierte Nahrung, einen Ventilator und eine Trockentoilette. In Anlehnung an orthodoxe Ikonen ist der Innenraum mit Goldfolie ausgekleidet. Zudem ist eine Art Wärmebildkamera rund um die Uhr auf Poincheval gerichtet. Auf einem Bildschirm können Besucher die Umrisse des Mannes beobachten.

Und auch das ist Teil der Performance: Es ist sogar möglich, direkt mit dem Eingeschlossenen zu sprechen. Poinchevals Stimme klingt gedämpft. “Gut. Es sind ja erst 24 Stunden”, antwortete er am Dienstag auf die Frage, wie es ihm gehe. “Es werden auch andere Phasen kommen. Momente, in denen Unruhe und Beklemmungsgefühle stark werden.”

Der 50-Jährige weiß, wovon er spricht. Es ist nicht das erste Mal, dass er sich einschließt. 2017 verbrachte er im Pariser Palais de Tokyo eine Woche in einem Stein. Damals ging es ihm um eine symbolische Gegenüberstellung der Schnelligkeit des menschlichen Lebens und der Langsamkeit der mineralischen Welt.

(www.fr.ch/de/mahf/news/inside-saint-barthelemy)