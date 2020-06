Leser bringt Buch nach 39 Jahren zurück – fünf Euro Buße

“Dieser Leser konnte sich bestimmt nur schwer trennen.” So verständnisvoll reagierte eine niederländische Bibliothek per Twitter auf die um 39 Jahre, 13 Wochen und 5 Tage verspätete Rückgabe eines Buches. Der mutmaßliche Liebhaber des Romans “Zurück nach Oegstgeest” von Jan Wolkers hatte Glück: Die Gemeindebibliothek von Groesbeek berechnete dem Säumigen nur ihren Höchstbetrag von fünf Euro.

Eigentlich wäre eine Buße in Höhe 1530,75 Euro fällig geworden, rechnete die niederländische Nachrichtenagentur ANP vor. In dem Roman, der 1979 auch auf Deutsch erschien und 1987 von Theo van Gogh verfilmt wurde, blickt der in Oegstgeest (Provinz Südholland) geborene Autor auf seine Kindheit in einer streng-religiösen christlichen Familie zurück.