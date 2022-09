Leser sehen weniger Chancen fürs Edelweiß

Bozen – Am 25. September finden in Italien Parlamentswahlen statt. In Südtirol sehen sich die Kandidaten der SVP mit ungewohnt großer Konkurrenz konfrontiert. Deutschsprachige Oppositionsparteien buhlen genauso um die Stimmen der Wähler wie die italienischsprachigen Parteien. Insgesamt treten 89 Kandidaten zur Parlamentswahl an.

Bei einer nicht repräsentativen Spontanbefragung auf Südtirol News meinen 65 Prozent der rund 3.000 Teilnehmer, dass sich das Edelweiß dieses Mal schwerer tun wird. 35 Prozent sind hingegen zuversichtlich, dass die SVP viele Parlamentarier nach Rom entsenden kann.

Angesichts vieler kritischer Kommentare schreibt @Luiz: “Ja, erst wird gemault und hinterher wird doch wieder die SVP gewählt.”

@falschauer hofft auf die Vernunft der Südtiroler und meint: “Das bisherige Ergebnis der Umfrage zeigt ganz klar, welcher politische Richtung auf Südtirol News vorwiegend unterwegs ist und genau diese wäre ein Fressen für die wahrscheinliche Ministerpräsidentin Meloni…..ganz Südtirol würde ins falsche Licht gerückt werden und genau dies wird die Mehrheit der Südtiroler nicht zulassen.”

Und @Neumi klärt auf, dass die Verweigerung, an der Wahl teilzunehmen, nicht klug ist: “Egal, wen man favorisiert: Nicht Hingehen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass jemand gewinnt, den man nicht haben will. Wenn man allerdings nur einen weiteren Grund zum Rummeckern haben will, dann ist das eine sehr gute Alternative.”