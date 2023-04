Mann badet im Nashorngehege von Zoo in Auckland

Vor den Augen von Nashörnern und Antilopen hat ein Mann im Wassergraben ihres Zoogeheges in Auckland gebadet. Wie der Zoo der neuseeländischen Metropole am Mittwoch mitteilte, wurde der Mann nach seinem seltsamen Einbruch in das Gehege festgenommen. Aufnahmen in Online-Netzwerken zeigten, wie er im Unterhemd genüsslich auf dem Rücken in dem Graben paddelt und sich dann Gesicht und Hände wäscht.

In dem Gehege leben Nashörner und seltene Nyala-Antilopen aus Südostafrika. Die Tiere seien “verständlicherweise” von dem Eindringling aufgeschreckt worden, erklärte ein Zoosprecher. Der Mann ließ sich demnach einige Minuten Zeit, bevor er den Anweisungen der Pfleger folgte und das Gehege wieder verließ. Er wurde aus dem Zoo eskortiert und der Polizei übergeben.

Zoodirektor Kevin Buley zeigte sich erleichtert, dass der Zwischenfall glimpflich verlief. Er hoffe nun, dass der unwillkommene Badegast “die Hilfe und Unterstützung erhält, die er eindeutig benötigt”, erklärte Buley.