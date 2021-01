Mann scheitert an Trafik-Raub mit abgebrochenem Besenstiel

Mit einem Besenstiel hat am Samstagvormittag ein 32-Jähriger versucht, in Linz eine Trafik zu überfallen. Der Mann bedrohte die Angestellte mit einem abgebrochenen Besenstiel, sie solle ihm “etwas” geben. Ein ebenfalls anwesender Kunde forderte den Linzer darauf hin lautstark auf, das Geschäft zu verlassen. Der 32-Jährige ging darauf hin wirklich aus der Trafik. Er wurde von der alarmierten Polizei festgenommen und kam in das Polizeianhaltezentrum.

Der Vorfall passierte im Stadtteil St. Magdalena. Streifen griffen den Gesuchten in der Nähe des Tatortes auf. Der 32-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen.