Mehrheit gibt nichts auf Weihnachtsbeleuchtung

Bozen – In Bozen aber auch in anderen Gemeinden überlegen die Entscheidungsträger, ob bei der öffentlichen Weihnachtsbeleuchtung angesichts hoher Energiepreise gespart oder ganz darauf verzichtet werden soll.

Damit könnte die Mehrheit einer nicht repräsentativen Südtirol News-Spontanbefragung gut leben. 85 Prozent der über 7.000 Teilnehmer sagen, es handle sich nur um Oberflächlichkeiten. 15 Prozent der Teilnehmer sehen das völlig anders. Weihnachtsbeleuchtung müsse sein, sonst baue sich keine Stimmung auf.

So meint @Targa bei den Kommentaren zu dem Thema: “Ich denke, dass jetzt in Krisenzeiten auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichtet werden kann, denn in diesem Winter wird es viele Menschen geben, die froh sind, ein warmes Zuhause zu haben und nicht nach der Arbeit daheim frieren müssen. Die Weihnachtsbeleuchtung muss ja von dem arbeitenden Volk bezahlt werden, deswegen braucht es sie nicht!”

Auch @Anja sieht das so: “In Anbetracht der Lage: Ja, ich kann drauf verzichten, es gibt Wichtigeres im Moment…”

@Staenkerer schreibt ebenfalls: “Man konn jo überlegn a poor oanzelne Plätze weihnachtlich zu dekoriern und zu beleuchten um weihnachtliche Stimmung aufkemmen zu lossn! Wie überoll isch wieniger mehr!”

@Wohlzeit meint hingegen: “Die Stadtverwaltung hätte genügend andere Einsparpotentiale. Die Weihnachtsbeleuchtung ist da nur ein Feigenblatt.”