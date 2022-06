Nächste Regenfront im Anmarsch

Bozen – Nach einer ungewöhnlich langen Trockenperiode gab es in Südtirol zuletzt immer wieder Niederschläge – zur Freude der Landwirte und der Natur.

Landesmeteorologe Dieter Peterlin schrieb gestern auf seiner Twitter-Seite: “Das tut gut. In den vergangenen Stunden hat es verbreitet geregnet. Die Natur freut’s, so lange es nicht die kurzen starken Gewitter sind.”

Heute macht das Regenwetter tagsüber Pause, weil Südtirol zwischen den Fronten liegt. Doch schon in den Abendstunden soll es laut den Vorhersagen wieder zuziehen und zu verbreiteten Niederschlägen kommen.

Am Donnerstag bessert sich das Wetter mit Nordföhn etwas, zeitweise scheint die Sonne. Am Alpenhauptkamm und im Osten des Landes ist es in der Früh noch unbeständig, am Nachmittag sind wieder ein paar Regenschauer möglich.

Am Freitag überwiegt der Sonnenschein, es bleibt föhnig. Auch am Wochenende geht es sehr sonnig weiter, der Himmel präsentiert sich über weite Strecken wolkenlos. Die Temperaturen steigen wieder an und erreichen sommerliche Höchstwerte bis 32°.

Trotz der Niederschläge bleibt die Wassersituation in Südtirol aber weiter angespannt. Denn vorerst kommt das Nass vor allem der Oberfläche zugute. Bis sich Grundwasserspeicher wieder auffüllen, kann es Wochen und Monate dauern. Wie lange der von Landeshauptmann Arno Kompatscher ausgerufene Wassernotstand aufrecht bleiben soll, wird morgen entschieden.