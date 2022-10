Nächste Woche wird es “goldig”

Bozen – Nach dem ungewöhnlich warmen Sommer war der September im Vergleich dazu frisch und nahezu kalt. Gerade die vergangenen Tage empfanden viele Menschen in Südtirol als ungemütlich. Dabei waren die Temperaturen in diesem September durchschnittlich.

Doch nun naht eine Wetteränderung: Landesmeteorologe Dieter Peterlin schreibt auf Twitter, dass der kühlste September seit fünf Jahren mit dem gestrigen Freitag vorbei sei. “Nun beginnt der Oktober und er wird goldig. Vorbei ist das trübe Wetter, es wird sonnig und warm.”

Sonne kommt am Sonntag hervor

Heute nehmen die Wolken aber noch weiter zu und am Nachmittag und am Abend kann es in den nördlichen Landesteilen leicht regnen.

Am Sonntag präsentiert sich das Wetter im Norden unbeständig mit einigen sonnigen Abschnitten Richtung Reschen und etwas Regen vor allem im Nordosten. Im Süden lösen die Wolken am Vormittag auf und es wird überwiegend sonnig.

Ab Montag überwiegt die Sonne

Am Montag scheint überwiegend die Sonne, nur in der Nähe des Alpenhauptkamms gibt es anfangs noch dichtere Wolken mit etwas Regen. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag überwiegt die Sonne mit einigen Wolken Richtung Norden. Die Temperaturen erreichen spätsommerliche Werte bis knapp 25 Grad.