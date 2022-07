“Niemand geht es etwas an, wann ich mir eine Bratwurst kaufe”

Bozen – Bargeldloses Bezahlen hat sich besonders in den vergangenen Jahren durchgesetzt. Dennoch scheinen die Südtiroler nicht auf die Möglichkeit zur Barzahlung verzichten zu wollen.

Laut einer nicht repräsentativen Spontanbefragung auf Südtirol News erklärten 76 Prozent der rund 6.500 Teilnehmer, dass sie auch in bar zahlen wollen. 24 Prozent finden die verpflichtende Möglichkeit zur Kartenzahlung hingegen gut.

Im Kommentarbereich überschlugen sich die Meinungen. Es entstand eine lebhafte Diskussion um das Für und Wieder verschiedener Bezahlungsarten.

@N. G. stellt etwa die Frage, was mit den Südtirolern los ist: “Bargeldloses Bezahlen sollte eine Selbstverständlichkeit sein! Genau wie es in einigen Ländern gang und gäbe und nicht mehr weg zu denken ist. Was klappt bei uns nicht, wenn beispielsweise in Schweden zu 95 Prozent bargeldlos gezahlt wird, welches besondere Problem haben wir dann, dass es nicht möglich sein soll? Unfortschrittliches Denken? Hierzulande ticken die Uhren natürlich anders aber die heutigen Kinder, selbst die Jugendlichen werden nur noch so bezahlen und die ewig Gestrigen gibt es irgendwann nicht mehr.”

@Spax möchte sich die Möglichkeit offen lassen: “Es sollte überall die Möglichkeit geben, bargeldlos zu bezahlen, aber nicht verpflichtend werden, mit Karte zu bezahlen müssen.”

@monia ist hingegen besorgt: “War mal ein Fan vom bargeldlosen Zahlen. Nachdem man aber sieht wie China und Russland die Bürger kontrollieren bzw. manipulieren bin ich strikt dagegen! Stellt euch mal vor, der Staat streicht euch aus irgendwelchen Grund die Kreditkarte bzw. Bankomatkarte! Bargeld ist das einzige unabhängige Zahlungsmittel, das noch frei ist!”

@Look_at_Yourself macht sich hingegen Gedanken, dass seine Essgewohnheiten enthüllt werden könnten: “Der Staat muss nicht wissen, wann und wie oft ich mir eine Bratwurst kaufe!”