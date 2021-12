Notfalltipps für Japans Neujahrsknödel

In Japan ist die Gefahr bekannt, und doch will kaum einer zu Neujahr auf sie verzichten: auf O-Mochi, traditionelle klebrige Knödel aus gestampftem Reis mit der unangenehmen Eigenschaft, in mancher Kehle stecken zu bleiben. Jedes Jahr aufs Neue erleiden meist ältere Personen durch O-Mochi Erstickungsanfälle. Zur Prävention informieren japanische Medien wie der TV-Sender NHK auch 2021 über Notfalltipps für den Hausgebrauch, bevor ein gegebenenfalls alarmierter Arzt erscheint.

Dazu gehört die “Haibu Kou Dahou”, die “Rücken-Schlagmethode”: Sollte das Reisbällchen nicht durch Husten herauskommen, den linken Arm unter die Achsel des Gequälten und dessen gestrecktes Kinn mit der Hand stützen, dann mit dem rechten Handballen zwischen die Schulterblätter schlagen – so zitiert NHK eine Empfehlung von Japans “Reanimationsrat”.

Falls auch das nicht hilft, bleibe noch die “Fukubu Tsukiage-Hou”, die “Bauch-Nach-Oben-Drückmethode” – auch bekannt als “Heimlich-Griff”: Den leicht vornüber gebeugten Betroffenen von hinten umfassen, die geballte Faust nahe des Nabels anlegen und fest und ruckartig drücken. Dabei mit der anderen Hand die eigene Faust greifen und bei jedem Ruck schräg nach oben drücken. Das Ganze gegebenenfalls mehrmals wiederholen, bis der kleine Knödel herauskommt.

Die Methode, einem Mochi im Hals mit dem Staubsauger beizukommen, wird dagegen wegen möglicher Gesundheitsschäden nicht offiziell empfohlen – aber notfalls gehe auch das. Manchem habe es schon das Leben gerettet.