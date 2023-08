Ob man so den Zebrastreifen überqueren sollte? – VIDEO

Skurrile Szene in Bozen

Bozen – Bozen leidet unter dem Verkehr. Doch nicht nur Touristenanstürme, Baustellen und Pendler stellen die Stadt vor Herausforderungen. Das beweist ein Video, das derzeit in den sozialen Netzwerken kursiert und für Gelächter, aber auch für Stirnrunzeln sorgt.

Offensichtlich wurde das Video in Bozen Süd aufgenommen. Ein Lenker überquert mit seinem Leichtkraftfahrzeug kurzerhand die Straße auf dem Zebrastreifen.

Der Pkw-Fahrer, der die Szene mit dem Smartphone filmt, kann es kaum fassen.

Leichtkraftfahrzeuge sehen aus wie normale Autos, sind aber keine. Sogenannte Mopedautos versprechen Jugendlichen unter 18 eine autoähnliche Mobilität und erfreuen sich deshalb in Frankreich oder etwa in Italien bei der jüngeren Käufergeneration immer größerer Beliebtheit. Vor allem die elektrischen Varianten werden immer häufiger nachgefragt.

Die vierrädrigen Kraftfahrzeuge lassen sich in zwei Klassen unterteilen: in leichte vierrädrige Kraftfahrzeuge und in schwere vierrädrige Kraftfahrzeuge.

Die vierrädrigen Leichtfahrzeuge mit Benzinmotor dürfen einen Hubraum von höchstens 50 Kubikmeter haben, in den anderen Fällen darf die Leistung höchstens vier kW sein. In allen Fällen darf das Leergewicht 350 Kilogramm nicht überschreiten. 45 km/h gelten als zugelassene Höchstgeschwindigkeit. Diese Fahrzeuge dürfen mit dem Führerschein AM ab 14 Jahre geführt werden, weshalb sie vor allem unter Jugendlichen sehr begehrt sind.

Wenn ein Microcar die für vierrädrige Leichtfahrzeuge vorgeschriebenen Leistungsgrenzen überschreitet, gilt es als schweres vierrädriges Kraftfahrzeug und kann daher mit Führerschein B1 ab 16 Jahre geführt werden. Das Höchstgewicht für ein schweres vierrädriges Kraftfahrzeug ist 400 kg bzw. 550 kg, wenn es zur Güterbeförderung vorgesehen ist.

Die Leistungsgrenze des schweren vierrädrigen Kraftfahrzeugs beträgt 15 kW, der Fahrer muss im Besitz des Führerscheins B1 sein und seine Höchstgeschwindigkeit darf nicht 80 km/h überschreiten.