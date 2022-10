Österreich ist Europameister im Schneepflugfahren

Eine Europameisterschaft der etwas anderen Art fand diese Woche in der Feuerwehrschule in Tulln in Niederösterreich statt: die European Snowplough Championship. Mit dabei waren neun europäische Länder, darunter neben Österreich auch Ungarn, Deutschland, Slowenien, Frankreich, Polen Slowakei, Tschechien und Lettland. Von den besten zwölf Fahrern holte letztlich Asfinag-Mitarbeiter Manuel Luger aus der Autobahnmeisterei Ybbs den Europameistertitel.

“Dieser Bewerb zeigt, welche Fähigkeiten alle im Straßendienst tätigen Mitarbeitenden mitbringen müssen, egal ob auf der Autobahn oder im Landesstraßennetz”, sagt der zuständige Asfinag-Abteilungsleiter Heimo Maier-Farkas. Das Team Austria habe sich heuer besonders hervorgehoben: Die vier Teammitglieder belegten die ersten vier Plätze. Platz vier ging an Klaus Enders aus der Asfinag-Autobahnmeisterei Lieserhofen, der dritte Platz an Tommy Hecher vom Städtebund Burgenland und Gerhard Vock vom Land Niederösterreich belegte Platz zwei.