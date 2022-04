Ostern in Kriegszeiten: Man muss zusammenrücken

Bozen – Krieg und Flucht überschatteten in diesem Jahr das Osterfest in Europa. Laut einer Spontanbefragung auf Südtirol News war es für 57 Prozent der Teilnehmer gerade in diesen schwierigen Zeiten wichtig, das Osterfest im Kreise der Familie zu verbringen und zusammenzurücken. Für 43 Prozent war hingegen alles wie immer.

Im Kommentarbereich meint @Paula: “Ostern ist ein Christenfest. Warum soll man das nicht feiern, weil dort Krieg ist? Als im nahen Osten Krieg war, gab’s immer ein Osterfest.”

Auch @Trina1 schreibt: “Schon der Kinder wegen soll der Osterhase kommen. Das hat mit Solidarität nichts zu tun!”

Und auch für @Neumi war alles so wie immer: “Besonders wichtig… nein. Genauso wie immer. Es ist der höchste Feiertag im Kirchenjahr, Ende.”