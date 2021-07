Pinguin als Watschelkönig: Video macht “Teddy” zum Star

“Teddy” ist nicht der Schönste, hat nur ein Auge, humpelt ein wenig und ist auch gern mal schlecht gelaunt. Dennoch ist der Felsenpinguin seit neuestem in den sozialen Medien ein viel bewunderter Star – wegen seiner pinken Fußbekleidung. “Die rockt total”, sagte Shanet Rutgers, während sie ihm in Südafrikas Touristenmetropole Kapstadt einen weiteren Fisch in den Schnabel schiebt: Es ist Frühstückszeit im Two Oceans Aquarium.

Ein Video, das die 30-jährige Tierpflegerin von “Teddys” 13-köpfiger Felspinguin-Kolonie produzierte, erregte Aufmerksamkeit in den sozialen Medien. Es zeigt die putzige Truppe, wie sie beim morgendlichen Spaziergang durch die Gänge des Aquariums watschelt: Hin und her wackelnd, die Flossen zu beiden Seiten ausgestreckt und das coole, gelbe Fransen-Kopfhaar im Takt wippend. “Teddy” trägt dabei pinke Socken, ebenso sein Freund “Alex”, am Ende des Trupps folgt “Bubbles” mit nur einem pinken Socken an den Füßen.

Off to the roof for their morning swim in our Kelp Forest Exhibit! 🐧 https://t.co/z3tg1vonlt

This is part of the #rockhoppers daily routine to ensure they get their exercise. The pink socks are a precaution for the older #penguins who are more prone to foot infections. pic.twitter.com/A8Mvr3fluh

— Two Oceans Aquarium (@2OceansAquarium) May 29, 2021