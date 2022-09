Riesenmeteor sorgt in England für Überraschung – VIDEO

London – In England hat am Mittwoch ein riesiger Meteor für Aufregung gesorgt. Insgesamt wurden über 200 Sichtungen gemeldet. Viele sprachen von einem “Feuerball am Himmel”.

Wie The Independent schreibt, dachten viele zunächst, es handle sich um ein Feuerwerk. Doch es waren keine Geräusche und kein Knall zu hören. Unzählige Menschen haben Bilder und Videos in den sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Not very often a meteor flys past your house, this was Saltcoats! #meteor pic.twitter.com/47LWEYqWn3 — mark rae (@rae_1986) September 14, 2022

In Linlithgow in der schottischen Grafschaft West Lothian hat eine Überwachungskamera den Meteor aufgenommen.

We just witnessed something bright moving west through the sky which I guess must be something burning up in the earth’s atmosphere. Caught it on the security cameras #meteor pic.twitter.com/GhClBkzNLr — Stevie Doyle (@stevie_doyle) September 14, 2022

Auch in Motherwell wurde das Phänomen beobachtet. Am meisten Sichtungen wurden in Schottland und in Nordirland gemeldet.

“Ich und meine zwei Töchter haben den Meteor gesehen. Es war unglaublich, doch meine jüngste Tochter hatte auch Angst”, schreibt ein weiterer Nutzer in den sozialen Netzwerken.