“Royaler” Besuch in Klausen

#EINSATZINFO: FF Klausen – 18.09.22 – Ein majestätischer Rothirsch zu Besuch in Klausen am Sonntagabend 🦌 Das Tier konnte nach einem kurzen Rundgang mit Kleinstadtflair, vom Kommandant-STV der FF Klausen wieder sicher zurück in den Wald begleitet werden. 🎥 Armin Obermarzoner // #Infointervento: VVF Chiusa – 18.09.22 – Il maestoso cervo rosso a spasso per le strade nella cittadina di Chiusa 🦌 L'animale è stato indirizzato in sicurezza verso il bosco circostante dal vicecomandante dei VVF di Chiusa.

