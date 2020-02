Schildkröte in Papiertragetasche in Kaffeehaus ausgesetzt

In einem Mödlinger Kaffeehaus ist eine in einer Papiertragetasche ausgesetzte Moschusschildkröte entdeckt worden. “Mushu” wurde in den Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf (Bezirk Mödling) gebracht und wird dort behandelt. Bei einer Untersuchung wurden Linsentrübungen auf beiden Augen diagnostiziert – die Schildkröte dürfte blind sein, hieß es am Montag .

“Mushu” war von Unbekannten in der Tragetasche in einem Plastikgefäß verstaut worden und wurde von der Lokalbesitzerin gefunden. Die Frau übergab das Panzertier dem WTV. Das Schildkrötenmännchen wird mit Vitamin-Tropfen behandelt, laut WTV besteht die Hoffnung, dass es dadurch das Sehvermögen wiedererlangt.