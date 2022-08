Schlangenteile in israelischen Tiefkühlbohnen gefunden

Ein israelisches Unternehmen hat eine Serie von Tiefkühlbohnen zurückgezogen, nachdem in einer Packung Schlangenteile gefunden worden waren. Ein Kunde sei vor einigen Tagen auf den gruseligen Fund gestoßen, als er grüne Bohnen von “Sunfrost” zubereiten wollte, berichtete der israelische Armee-Sender am Sonntag. Es bestehe die Sorge, dass sich auch in anderen Packungen des Unternehmens, das zum Lebensmittelhersteller Tnuva gehört, Teile des Reptils befinden könnten.

Das Gesundheitsministerium rief die Bürger auf, Packungen aus der betroffenen Serie zurückzubringen. Erst vor zwei Wochen war nach Medienberichten in einem anderen Produkt des Unternehmens ein Mäusekopf gefunden worden.