Schwarzbär in Colorado schießt Selfie-Serie

Ein Bär von einem Fotomodel: Im US-Bundesstaat Colorado ist den Mitarbeitern eines Naturparks ein Bär gleich mehrfach in eine Fotofalle gegangen. Der neugierige Schwarzbär hatte eine der neun Kameras entdeckt, die die Parkverwaltung zur Überwachung des Areals aufgestellt hat. 400 Mal löste der Bär die Kamera aus und erschien so mal frech, mal verträumt von seiner Schokoladenseite. Der Tweet der Parkverwaltung mit der herzigen Fotostrecke ging viral.

A curious black bear in Boulder, Colorado snaps more than 400 selfies using a motion-sensor camera.@Miguelnbc shares more details about the camera-happy creature. pic.twitter.com/HVXW1OUA1U

— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) January 27, 2023