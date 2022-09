Schweizer Forscher glaubt: Innerhalb von 25 Jahren finden wir Aliens

Zürich – Nach Ansicht des führenden Schweizer Raumfahrtforschers Sascha Quanz ist die Entdeckung außerirdischen Lebens innerhalb der nächsten 25 Jahre realistisch. Als Argument dafür führt er den technischen Fortschritt ins Feld.

„Im Jahr 1995 hat mein Kollege (und Nobelpreisträger, Anm.) Didier Queloz den ersten Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt. Heute kennen wir über 5.000 Exoplaneten und jeden Tag kommen neue dazu“, erklärte der Forscher.

Dem Astrophysiker zufolge gebe es zwar keine Garantie für den Erfolg. „Aber wir werden auf dem Weg dorthin andere Dinge lernen“, zeigt er sich zuversichtlich. Das neue James Webb Weltraumteleskop liefere bereits außergewöhnliche Bilder von Gasriesenplaneten außerhalb unseres Sonnensystems.

“Das primäre Ziel des Instruments ist es, das erste Bild eines erdähnlichen Planeten um einen der nächstgelegenen Sterne zu machen, der möglicherweise der Erde ähnelt. Aber unsere langfristige Vision ist es, dies nicht nur für ein paar Sterne, sondern für Dutzende zu tun und die Atmosphären von Dutzenden von terrestrischen Exoplaneten zu untersuchen”, fügte Quanz hinzu.

Auch der ehemalige Nasa-Chefwissenschaftlers Jim Green hatte vor ihm bereits vorhergesagt, dass die Menschheit innerhalb der “nächsten Handvoll Jahre” eine nahe Begegnung mit Aliens haben werde.

Unterdessen hat der Nasa-Rover Perseverance erst kürzlich auf der Mars-Oberfläche in einem Krater Gestein entdeckt, das Moleküle enthielt, die stark an die Zusammensetzung organischer Moleküle erinnern. Den Forschern der Nasa zufolge könnte es sich um eine Lebensform handeln oder aber um Überreste einer vergangenen Lebensform, die auf dem roten Planeten existiert hat. Die Strukturen könnten allerdings auch entstanden sein, ohne dass sich Lebensformen auf dem Mars entwickelt hätten, so die Wissenschaftler.