Sky zeigt Dortmund gegen Bayern im “Comic Style”

Der TV-Sender Sky wird das Spitzenspiel der deutschen Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Serienmeister Bayern München am Samstag (18.30 Uhr) erstmals in einer speziellen Übertragung für Kinder zeigen. Dabei werden etwa grafische Elemente im “Comic Style” zu sehen sein, wie der Sender mitteilte. Den “Klassiker” werden Frank Buschmann und zwei Kinderreporter unter dem Motto “Sky Next Generation” kommentieren.

Von: apa