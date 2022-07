So ungesund ist Abendbrot

Viele Menschen sind begeistert vom deutschen Abendbrot: Scheibe Brot mit Butter, Wurst, Speck oder Käse und ein Stück Essiggurke obendrauf und fertig ist das letzte Essen des Tages. Doch ist dieses Abendessen wirklich gesund? Dr. Wimmer klärt darüber auf, was am besten abends auf den Tisch kommt – und warum die WHO eine Zutat als so krebserregend wie Tabak oder Asbest einstuft.

Was ist der glykämische Index? Der Glykämische Index (GI) gibt an, wie stark kohlenhydrathaltige Lebensmittel den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen. Er wurde als Ernährungshelfer entwickelt, um Übergewicht, Diabetes und Herzkrankheiten vorzubeugen. Wie hoch der GI eines Nahrungsmittels ist, hängt auch von der Zubereitung ab. So hat zum Beispiel die Kartoffel als Kartoffelpüree einen erheblich höheren GI als im Kartoffelsalat. Aus dem Kartoffelpüree kann der Körper die Glukose viel schneller herauslösen und der Blutzuckerspiegel steigt entsprechend stark an.

Möchtet ihr mehr erfahren, so schaut rein: