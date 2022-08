Sommerwetter bis zum Monatsende

Bozen – Der Sommer 2022 wird in Südtirol als einer der wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1850 in die Geschichte eingehen. Und auch in den nächsten Tagen bleibt es warm.

Bis zum Monatsende soll es nämlich noch prächtiges Wetter geben, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter verkündet. Demnach seien in Bozen die Temperaturen schon jetzt überdurchschnittlich. Heute steigt das Thermometer auf 32 Grad. In den kommenden Tagen soll es hingegen bis zu 33 Grad warm werden. Auch im Norden Südtirols wird es in den nächsten Tagen noch einmal sommerlich.

Am Dienstag scheint in ganz Südtirol die Sonne von früh bis spät. In den östlichen Landesteilen tauchen zeitweise einige Wolken auf. In den Tälern nahe am Alpenhauptkamm wird es noch einmal föhnig.

Ab Mittwoch geht es sonnig und tagsüber heiß weiter. Zunächst bleibt es überall trocken, ab Freitag steigt die Gewitterneigung nachmittags leicht an.