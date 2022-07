Sportsucht: Was ist das?

Kein Tag ohne Sport, Laufen oder Workouts – ohne Rücksicht auf den eigenen Körper? Friederike und Anne machen genau das durch: Knochenbrüche, Klinikaufenthalte oder eine Panikattacke und trotzdem geht es immer weiter. Über mehrere Jahre hat sich die Sportsucht in ihre Leben geschlichen.

Friederike hat sich auf ein Experiment eingelassen und versucht drei Tage keinen Sport zu machen. Am letzten Tag bekam sie dann eine Panikattacke. Sie kämpft schon über zehn Jahre mit einer Essstörung und daraus hat sich dann eine Sportsucht entwickelt. Sogar Klinikaufenthalte konnten ihr nicht richtig helfen. So eine Kombination gibt es ziemlich oft, da manche Betroffene einer Essstörung einen erhöhten Bewegungsdrang verspüren.

Anne ist Leistungssportlerin im Ultramarathon. Sie läuft also Distanzen jenseits der 52 Kilometer. Mit Sport fängt sie oft in den frühen Morgenstunden an und trainiert mehr als ihr Coach ihr im Trainingsplan empfiehlt.

Wann ist man sportsüchtig? Sportsucht heißt nicht einfach „viel Sport“ machen, denn sonst wäre ja jeder Profi-Athlet sportsüchtig. Die Sucht fängt erst an, wenn Sport den kompletten Alltag dominiert und man nicht mehr ohne Sport kann. Betroffene haben Entzugserscheinungen, sind gereizt und denken ständig nur an das nächste Workout.

