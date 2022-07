Südtiroler im Löscheinsatz auf Sardinien

Bei den ausgedehnten Bränden auf Sardinien stehen auch heuer wieder vier Südtiroler im Löscheinsatz. Pilot Michael Auer (FF Mitglied in Goldrain), Christoph Gamper, René Holzknecht und Dietmar Gufler von Heli Austria Meran, sind von der Region Sardinien mit der Brandbekämpfung beauftragt worden und befinden sich mit dem grünen Schwerlasthubschrauber vom Typ „AS332 Super Puma“ im Löscheinsatz. Mit dem Wasserbehälter „Bambi Bucket“ können Sie bis zu 4.000 Liter Wasser transportieren und gezielt bei den Brandherden abwerfen. Vielen Dank für euren Einsatz und Alles Gute! 🚁💦🔥 La Sardegna è colpita da vasti incendi e anche 3 Altoatesini sono di nuovo impegnati nelle difficili operazioni di spegnimento. Pilota Michael Auer (membro dei VVF di Coldrano), Christoph Gamper, René Holzknecht e Dietmar Gufler della ditta Heli Austria Meran sono in intervento sull'isola con l'elicottero verde “AS332 Super Puma“ su commissione della Regione Sardegna. Con l'apposito cesto elitrasportabile "Bambi Bucket" possono caricare fino a 4000 litri d'acqua e gettarla in modo estremamente mirato sull'obiettivo. Auguriamo a tutte le squadre un buon lavoro in questo pericoloso intervento! 🎥 Michael Auer

Posted by Landesfeuerwehrverband Südtirol on Saturday, July 30, 2022