Südtiroler sagen von sich: “Am Steuer vorbildlich”

Ergebnis der Spontanbefragung zur Handynutzung am Steuer

Bozen – Wer regelmäßig auf Südtirols Straßen unterwegs ist, sieht es immer wieder: Menschen, die am Steuer auf ihrem Handy herumtippen. Das kann gefährlich sein, denn die Aufmerksamkeit verschiebt sich vom Verkehrsgeschehen weg. Daher gibt es auch happige Strafen, falls man ertappt wird.

Laut einer nicht repräsentativen Spontanbefragung auf Südtirol News sagen 76 Prozent der rund 3.000 Teilnehmer von sich, dass sie da konsequent seien und beim Fahren die Finger vom Handy lassen. 24 Prozent erklären hingegen, immer wieder das Handy in der Hand zu haben, wenn sie hinterm Steuer sitzen.

Im Kommentarbereich wurde ebenfalls stark diskutiert. @andr123 findet, dass auch andere Dinge ablenken können: “Gibt schlimmeres…Da lenkt doch jedes Multimedia-System in den neuen Autos mehr ab, als mal kurz was am Handy zu machen.”

@Untermoaser kennt hingegen keine Toleranz: “Nix hoss i mear wia uan mitn Handy in dor Hond beim Autofohren.”

Auch N. G. sieht das ähnlich: “Klares JA! Handy am Steuer ist Selbstmord bzw. eventueller Mord an anderen! Wäre es nicht dermaßen gefährlich, könnte man sich darüber amüsieren wie Menschen sich in ihren Autos winden und verrenken, um ihre neuesten Social Media Nachrichten zu kontrollieren und ihre Follower und Likes zu zählen. Denn nichts anderes wird meistens getan!”

Für eine Freisprechanlage plädiert @Krotile: “Das Zauberwort in diesem Fall heißt Freisprechanlage! Die Unsitte, dass man immer und überall SOFORT erreichbar sein muss, gibt es offenbar nur in der Generation 40+. Die Jugend heute ist zum Glück wieder fähig das Handy auch einmal beiseitezulegen – vor allem beim Autofahren – großteils jedenfalls.”