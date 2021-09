Tansania kam in WM-Quali nach fünf Sekunden zu Elfmeter

Tansania ist vergangene einer der schnellsten Elfmeter in der internationalen Fußball-Geschichte zugesprochen worden. Referee Mashood Ssali aus Uganda zeigte im WM-Qualifikationsspiel gegen Madagaskar schon nach fünf Sekunden auf den Elferpunkt. Nach einem weiten Ball war Tansanias Simon Mvusa, beim Versuch das Leder an Gäste-Goalie Melvin Adrien vorbeizuspielen, von diesem zu Fall gebracht worden. Kapitän Erasto Nyoni traf zum 1:0, am Ende gewann Tansania in Daressalam 3:2.

Von: APA/Reuters