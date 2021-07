Teletubbies zeigten erleichtert ihre Impfnachweise

Nicht nur Erdenbewohner lassen sich gegen Corona impfen: Auch die Teletubbies haben sich den schützenden Stich inzwischen abgeholt, wie die berühmten Figuren der Kinder-TV-Serie auf Twitter und Instagram mitteilten. “Wir sind alle geimpft!”, heißt es in den beiden Mitteilungen. In dem entsprechenden Twitter-Post sieht man, wie die vier Teletubbies Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa und Po ihre Impfnachweise ins Bild halten.

In Anlehnung an echte Covid-Impfstoffe stehen auf den Bescheinigungen unter anderem die Impfstoffnamen “AstraTubbica” und “Noo-nson & Noo-nson”, die Daten der Erst- und Zweitimpfung sowie der Name der Klinik, in der geimpft wurde. Bis Donnerstagnachmittag wurde allein der Tweet der Serien-Figuren über 290.000 mal mit Likes versehen.

Bei einigen Twitter-Nutzern warfen die gezeigten Impfbescheinigungen aber auch Fragen auf – etwa die Tatsache, dass die eingetragenen Geburtsdaten der Teletubbies mehrere Jahre nach der ersten veröffentlichten Episode liegen.

Die BBC-Serie lief zunächst zwischen 1997 und 2001, sie erreichte nach Senderangaben über eine Milliarde Kinder in mehr als 120 Ländern. Dabei liefen die Teletubbies Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa und Po in bunten Kostümen tapsig und staunend durch ihre hügelige Fantasiewelt. Mit ihren “Eh-ohs” und “Ah-ohs” wurden sie zu einem weltweiten Phänomen.