Teure Schneeballschlacht: 10.000 Pfund Strafe

Wegen einer riesigen Schneeballschlacht müssen zwei junge Männer in Leeds jeweils 10.000 Pfund (11.274,21 Euro) Strafe zahlen. “Es macht uns keine Freude, solche heftigen Strafen an diese beiden jungen Männer zu verhängen”, hieß es von der Polizei in West Yorkshire am Donnerstag. “Aber ihre Handlungen haben Hunderte dazu ermutigt, sich nahe beieinander aufzuhalten.” Das habe das Risiko, dass sich das Coronavirus weiter verbreite, massiv erhöht.

Mitte Jänner hatten sich nach dem Aufruf der beiden Männer (20 und 23) Hunderte Menschen in einem Park zur Schneeballschlacht versammelt, Fotos und Videos davon verbreiteten sich über Social-Media-Kanäle. In England gilt zur Eindämmung der Pandemie derzeit ein harter Lockdown. Man darf nur eine Person außerhalb des eigenen Haushalts privat treffen – und das auch nur zum Sportbetreiben.